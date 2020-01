Qətərin Baş Naziri Abdullah bin Nasir bin Xəlifə Al Sani istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qətərin rəsmi “QNA” agentliyinin "Twitter" səhifəsi məlumat yayıb.



Əmir Şeyx Təmin bin Həməd Al Sani istefanı qəbul edib və Xalid bin Xəlifə bin Əbdüləziz Əl Sanini yeni Baş Nazir təyin edib.



İstefanın səbəbi ilə bağlı heç bir açıqlama verilməyib.

