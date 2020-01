Kimsəsiz küçələr, boş marketlər, maskalı insanlar - Uhandan SON FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, Çinin Uhan şəhərindən yayılmağa başlayan yeni növ koronavirus səbəbindən ölənlərin sayı 107 nəfərə, virusa yoluxanların sayı isə 4515 nəfərə yüksəlib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, virusun yarasadan və ya ilandan yoluxma ehtimalı üzərində dayanan mütəxəssislər xəstəliyin sürətlə yayılması səbəbindən insanları ehtiyatlı olmağa çağırıb. Hətta Uhan şəhərinə giriş-çıxış tamamilə dayandırılaraq karantin elan olunub, bir çox ölkələr isə Çinə uçuşları qadağan edib. Virusun yayılmağa başladığı Uhanda küçələr kimsəsiz, xəstəxanalar dolu, marketlər isə boş qalıb. Yaranan mənzərə qorxulu filmlərdəki vahiməli səhnələri xatırladır.

Uhan şəhərindən ən son fotoları təqdim edirik:

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.