Bakı. Trend:

Türkiyədə 5,4 bal gücündə zəlzələ olub.

Trend-in məlumatına görə, Türkiyənin Təbii Fəlakətlər və Fövqəladə Hallar İdarəsi (AFAD) bu barədə açıqlama yayıb.

Zəlzələ Muğla vilayətinin Marmaris qəsəbəsi ilə YunanıstanınDodecanese bölgəsi arasında qeydə alınıb. Zəlzələnin dərinliyi 25 kilometrdir.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.