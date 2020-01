Rusiyanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı (AŞPA) nümayəndə heyətinin rəhbəri, Dövlət Duması sədrinin müavini Pyotr Tolstoy AŞPA sədrinin müavini seçilib.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, səsvermədə iştirak edən 252 deputatdan 132 nəfəri P.Tolstoyun namizədliyinin lehinə səs verib.

Milli.Az

