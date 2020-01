Bakı. Trend:

Yamayka, Kuba və Kayman adaları üçün daha əvvəl Karib dənizində baş verən zəlzələdən sonra sunami təhlükəsi elan edilib.

Trend-in "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ABŞ-ın Sunami Xəbərdarlıq Mərkəzindən bildiriblər.

Qeyd edək ki, Yamayka sahillərində 7,7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanların episentri Lusea şəhərindən 117,4 kilometr aralıda, ocağı isə 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

