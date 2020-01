Meşədə itkin düşən ana və 3 uşağı 34 GÜN SONRA TAPILDI

Kolumbiyada 10, 12, və 14 yaşlı uşaqları ilə meşədə itkin düşən qadın 34 gün sonra xilas olub.

Milli.Az xəbər verir ki, Kolumbiyalı qadın 3 uşağı ilə birlikdə 34 gün meşədə qaldıqdan sonra yerli sakinlər tərəfindən tapılaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Ailə meşədə toxum və bitkilərlə qidalanıblar. Lakin susuz qaldıqları üçün vəziyyətləri yaxşı olmayıb. Ana və uşaqları Peruda sərhəd ərazisi yaxınlığında yaşayan qohumlarını ziyarət etməyə gedərkən meşədə azıblar. Adı açıqlanmayan qadının həyat yoldaşı ailəsinin itkin düşməsini polisə xəbər verib.

Belə ki, gənc qadın və uşaqları 34 gün boyunca meşədə yolu axtarıblar. Həftələr sonra Sekoya yerli sakinlərinə rast gələn ailə nəhayət ki, son anda xilas ola bilib. (ölkə.az)

