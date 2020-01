İntim münasibət zamanı bədbəxt hadisə - 2 ölü - FOTO

20 yaşlı influenser ( bloqer ) intim münasibət zamanı ölüb.

Milli.Az newsfirst-ə istinadla xəbər verir ki, ABŞ-da yaşayıb, bloqer kimi fəaliyyət göstərən 20 yaşlı Michelle Michaelis intim fantaziyasına qurban gedib. Mişelin sevgilisi onun ölümündən şoka düşərək intihar edib.

O, 21 yaşlı sevgilisi ilə cinsi əlaqədə olarkən fantaziya məqsədi ilə özünü oğlana şarfla boğdurub. Oğlan bilmədən şarfı çox sıxıb və nəticədə oksigensiz qalan qız dünyasını dəyişib.

Oğlan sevgilisinin öldüyünü gördükdə özünü itirib. O, cəsədi geyindirərək avtomobili ilə kimsəsiz yerə gətirib və onu iz itirmək üçün yandırmağı düşünüb.

Lakin oğlan bunu edə bilməyib və vicdan əzabı çəkdiyi üçün özünü öldürüb.

İsmayıl

Milli.Az

