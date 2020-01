Bakı. Trend:

Çində yeni koronavirusa yoluxanların sayı 9356 nəfər təşkil edib, 213 nəfər vəfat edib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "South China Morning Post" qəzeti bildirib.

Daha əvvəl 7 711 nəfərin xəstə olduğu bildirilmişdi, onlardan 170-i həlak olub.

Ən son məlumatlara görə, Çində 17 şəhərdə 1,22 min yeni xəstəlik hadisəsi, ümumilikdə isə 9356 xəstə qeydə alınıb.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.