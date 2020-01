Diri iti oda verib, üstünə qaynar su töküb gülüşən çinlilər - Dəhşətə gətirən VİDEO - FOTO

Sosial şəbəkələrdə yayılan video dəhşətə gətirir.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, görüntülərdə itin diriykən yandırılması, üzərinə qaynar suyun tökülməsi əks olunub.

Kadrlar Çindəki restoranların birində çəkilib. Oda verilən diri itin gözləri yaşararkən ətrafdakıların baxıb gülüşməsi heyvansevərləri qıcıqlandırıb.

Videonu sosial şəbəkələrdə "it əti yemək deyil" kampaniyası başladanlar yayıb, onlar it ətinin yeyilməsinə etiraz ediblər.

Milli.Az görüntüləri təqdim edir:

İsmayıl

Milli.Az

