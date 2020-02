Bakı. Trend:

Böyük Britaniya yerli vaxtla saat 23:00-da (03:00 GMT+4) rəsmi olaraq Avropa İttifaqının tərkibindən çıxıb.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, ölkənin həyatında yeni mərhələnin başlanğıcını Londonun mərkəzində toplaşan minlərlə "Brexit" tərəfdarı sevinclə qarşılayıblar.

Böyük Britaniyanın Aİ-nin tərkibindən çıxmasından sonra 2020-ci ilin dekabr ayının 31-dək davaç edəcək keçid dövrü başlayıb.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.