Almaniyada yeni növ koronavirusa yoluxma halları artıb

Almaniyada yeni növ koronavirusa daha ki nəfər yoluxub.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, ümumilikd ölkədə təsdiqlənmiş yoluxma halları 8-ə çatlb.

Bildirilir ki, yeni yoluxma halları da Bavariya regionunda "Webasto" şirkətinin əməkdaşlarında qeydə alınıb.

Qeyd edilir ki, Almaniyada yeni növ koronavirusa yoluxan 8 nəfərdən 7-si "Webasto" şirkətinin əməkdaşıdır, 8-ci yoluxan şəxs isə şirkətin əməkdaşlarından birinin uşağıdır.

Xatırladaq ki, Çində ötən ilin dekabrından 2019-nCoV koronavirusu yayılmağa başlayıb. Çində yeni növ koronavirusdan ölənlərin sayı 258 nəfərə, yoluxanların sayı ilə 11,1 min nəfərə çatıb.

Çindən əlavə yoluxma halları Tailand, Yaponiya, Cənubi Koreya, ABŞ, Kanada, Vyetnam, Sinqapur, Nepal, Fransa, Avstraliya, Malayziya, Finlandiya, Rusiya və Almaniyada da qeydə alınıb.

