İtaliyada koronavirus təhlükəsinə qarşı ehtiyat tədbirləri gücləndirilib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, dünya mətbuatı tərəfindən koronavirusun Avropadakı mənbəyi adlandırılan İtaliyanın Lodi əyalətində ordu epidemiya ilə mübarizəyə cəlb edilib.

İtaliya əsgərləri əyalətin giriş-çıxışlarında yolları bağlayıb və yoxlamalar aparmağa başlayıb.

