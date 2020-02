İdlibdə 33 türkiyəli hərbçinin həlak olmasından sonra Suriya ordusuna qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatları Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar özü idarə edib.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, nazir hədəflərin vurulması barədə əmri özü verib.

Həmin anlar lentə alınıb.

