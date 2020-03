Fransada koronavirusdan xəstələnənlərin sayı 130 nəfərə çatıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı Səhiyyə üzrə Ümumi Müdirliyinin rəhbəri Jerom Salomona istinadən bildirib.

Fevralın 29-da Fransada 100 koronavirusla xəstələnmə hadisəsi barədə məlumat verilmişdi.

Ən son məlumatlara görə, yoluxmuş 130 nəfərdən ikisi ölüb, 12 nəfər sağalıb, 116 nəfər xəstəxanada yatır, o cümlədən 9 nəfərin vəziyyəti ağırdır.

Milli.Az

