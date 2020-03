Şimali Koreya lideri Kim Çen İn dünən Yapon dənizinə atılan raket testlərini izləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, uğurlu şəkildə sona çatan testləri izləyən bütün əsgərlərin koronavirus səbəbindən maska taxdığı, Kim Çen İnin isə taxmadığı diqqəti çəkib.

Qeyd edək ki, ölkədə rəsmi açıqlama verilməsə də, "Daily NK" adlı internet qəzetini Şimali Koreyada koronavirus səbəbindən 20-dən çox insanın öldüyünü iddia etmişdi.



Mənbə: Daily Mail

