Futbol üzrə Avropa çempionatı gələn il keçiriləcək

2020-ci il futbol üzrə Avropa çempionatının 2021-ci ilin yayında keçirilməsi haqqında qərar verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Norveç Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar Avropa çempionatının oyunlarının 2021-ci ilin 11 iyun-11 iyul tarixlərində keçiriləcəyi bildirilib.

Qeyd edək ki, futbol üzrə Avropa çempionatı bu il iyunun 12-dən iyulun 12-ə kimi Azərbaycan da daxil olmaqla, Danimarka, İngiltərə, Almaniya, Macarıstan, İtaliya, Niderland, İrlandiya, Rusiya, Rumıniya, Şotlandiya və İspaniyada keçiriləcəkdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.