"Napoli"nin baş məşqçisi Cennaro Qattuzo koronavirusla mübarizə üçün italyan həkimlərə dəstək nümayiş etdirib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, o, məmləkəti olan Korilyano-Kalabroda bir xəstəxana təcili yardım maşını alıb.

