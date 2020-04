Gürcüstan parlamentinin erməni əsilli deputatları arasında silahlı qarşıdurma olub

Gürcüstan parlamentinin erməni əsilli deputatları arasında silahlı qarşıdurma baş verib.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, hadisə Axalkalaki bölgəsində, "Gürcü arzusu-demokratik Gürcüstan" partiyasından olan deputat Enzel Mikoyanın evinin yaxınlığında qeydə alınıb.

Silahlı qarşıdurma E.Mikoyan ilə "Milli Hərəkat" partiyasının sabiq deputatı Samvel Petrosyan arasında olub. Hər iki şəxs bir-birinə tapançadan atəş açıb.

Ölən və yaralananlar barədə məlumat yoxdur. Hadisənin dəqiq səbəbləri məlum olmasa da, insidentin siyasi amillərlə bağlı olduğu bildirilir.

Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyində Cinayət Məcəlləsinin "zorakılıq tətbiq etmə" və "qanunsuz silah gəzdirmə" maddələri ilə cinayət işi başlanıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.