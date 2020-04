UEFA AVRO-2020-nin pley-off oyunlarının tarixini açıqlayıb

AVRO-2020-nin pley-off oyunlarının tarixi dəyişdirilib.

Milli.Az apasport.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə UEFA qərar qəbul edib.

Quruma üzv olan 55 milli assosiasiyanın baş katibi ilə bugünkü videokonfransda yığmaların pley-off mərhələsindəki qarşılaşmalarının yeni vaxtı müəyyənləşib. İyunda keçirilməsi nəzərdə tutulan görüşlər sentyabra salınıb.

Qeyd edək ki, UEFA yığmaların iyundakı yoldaşlıq görüşlərini ləğv edib.

Pley-off oyunları

A liqası

İslandiya - Rumıniya

Bolqarıstan - Macarıstan

B liqası

Bosniya və Herseqovina - Şimali İrlandiya

Slovakiya - İrlandiya

C liqası

Şotlandiya - İsrail

Norveç - Serbiya

D liqası

Gürcüstan - Belarus

Şimali Makedoniya - Kosovo

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.