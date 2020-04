“Fənərbaxça” Kalyexonu transfer edə bilər

Türkiyənin “Fənərbaxça” klubu heyətinə yeni hücumçu qatmağa qərar verib.

Metbuat.az Apasport-a istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisinin hədəfində olan forvard İtaliya “Napoli”sinin futbolçusu Xose Kalyexondur.

32 yaşlı ispaniyalının müqaviləsi bu ilin yayında başa çatır. Bu səbəbdən də “Fənərbaxça” hücumçunu azad agent kimi heyətinə qatmaqda maraqlıdır.

Düzdür, Kalyexonun xidmətində İspaniyanın 3-cü liqa təmsilçisi “Marbelya” da maraqlıdır. Çinli biznesmen Jao Jenin sahibi olduğu klub qısa müddətdə güclü heyət yığmaqda iddialıdır.

Qeyd edək ki, Kalyexon cari mövsümün 32 oyununda 2 qol vurub, 9 məhsuldar ötürmə verib.

