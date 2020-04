İngiltərənin “Liverpul” klubunun keçmiş futbolçusu Maykl Robinson vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2018-ci ildə dəri xərçənginə yoluxan irlandiyalı 61 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, karyerası ərzində “Mançester Siti”, “Brayton”, “Reyncers” kimi klublarda çıxış edən Robinson, 1983-1984-cü illərdə şərəfini qoruduğu “Liverpul”un heyətində 3 kubok qazanıb.

