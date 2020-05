Azərbaycanın daha iki bölgəsində yoluxanların sayı kəskin artdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "ARB Xəbər"də məlumat verilib. Belə ki, Lənkəranın 3 kəndində və Yevlaxda ümumi yoluxanların sayı 112 nəfərə çatıb.



Daha ətrafı videodan izləyin:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.