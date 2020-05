Rusiyanın əməkdar artisti Alena Babenko koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktrisa "İnstaqram" hesabında məlumat verib.



Babenkonun sözlərinə görə, bu səbəbdən "Ulduzlarla rəqs" şousunda iştirakdan imtina etməli olub: "Mən təkcə öz sağlamlığım üçün deyil, həm də dostlarımın və həmkarlarımın sağlamlığı üçün məsuliyyət daşıdım",- deyə sənətçi yazıb.



Aktrisa hazırda həkim nəzarəti altında müalcəsini davam etdirir və özünü yaxşı hiss edir.

