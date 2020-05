Çindən olan bir çox tələbənin ABŞ-a girişi qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev rəsmi bəyanat yayıb.

Adı "qara siyahı"ya salınan çinli tələbələr ABŞ-ın yüksək texnologiyalar sahəsində intellektual mülkiyyətini oğurlamaqda ittiham edilib.

Qadağa iyunun 1-dən qüvvəyə minəcək. Ümumilikdə 3,5 minə yaxın çinli tələbə ABŞ-da buraxılmayacaq.

