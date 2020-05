ABŞ-da qarşıdurmanın miqyası böyüyür: 200-dən çox etirazçı saxlanıldı

ABŞ-ın Minnesota ştatının Minneapolis şəhərində Corc Floyd adlı qaradərili vətəndaşın polis tərəfindən boğularaq öldürülməsi ilə başlayan etirazlar davam edir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, növbəti etiraz aksiyas Nyu-York şəhərində keçirilib.



Aksiyada 3 mindən artıq sakin iştirak edib. Etirazların qarşısını almaq istəyən polis əməkdaşları ilə nümayişçilər arasında qarşıdurma yaranıb. Nəticədə 10-dan çox polis xəsarət alıb, 40 polis maşınına ziyan dəyib.



Nyu-Yorkdakı aksiya ilə əlaqədar 200-dən artıq etirazçı saxlanılıb.





