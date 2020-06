Çinin Uhan şəhərində koronavirusa yoluxduqdan sonra dərsinin rəngi dəyişən həkim vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 4 ay koronavirusdan müalicə alan Uhan Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi Hu Veifenq xəstəliyə qalib gələ bilməyib.



Çində aprelin 17-dən etibarən koronavirusdan ölüm hadisəsi qeydə alınmayıb. Həkimin ölümü sabahdan etibarən rəsmi statistikaya daxil ediləcək.



