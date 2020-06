“Biz payız ayında koronavirusun ikinci dalğasına hazır olmalıyıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa regionu üzrə direktoru Hans Kluqe bildirib.

“Biz ölkələrə müraciət edirik ki, sevinməyə tələsməsinlər. Vəziyyət yaxşılaşır deyə, bayram etmək lazım deyil. Biz indi payıza hazırlaşmalıyıq!”, - deyə o, əlavə edib.

O qeyd edib ki, hazırda əksər Avropa ölkələrində koronavirusla bağlı vəziyyət yaxşılaşır.



Mənbə:Ria.Novosti

