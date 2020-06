İrlandiyanın MMA döyüşçüsü Konor Makqreqor karyerasının başa çatdığını elan edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkədə məlumat verib.

“Salam uşaqlar, mən döyüşlərdən getməyə qərar verdim. Gözəl xatirələrə görə hamıya təşəkkür”, – deyə bildirib.

Qeyd edək ki, idmançı yaxın keçmişdə artıq bir neçə dəfə – 2016 və 2019-cu illərdə MMA-da karyerasının başa çatdığını elan etmişdi.(Yenicag)

