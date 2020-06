Türkiyənin "Beşiktaş" klubu "Sabah" komandasının futbolçusu Ozan Can Kökçü ilə maraqlanır.

Metbuat.az Akşam-a istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı yarımmüdafiəçi ölkənin "Kasımpaşa" komandasının da gündəmindədir.

"Qara qartallar" "Sabah"la razılaşsa, transfer həll olunacaq. Bunadək "Beşiktaş"ın Niderlandın "Feyenoord" klubunda çıxış edən Kökçünün qardaşı Orkun Kökçünü də istədiyi, lakin artıq bu transferdən imtina etdiyi deyilir.

Qeyd edək ki, Ozan Can Kökçü 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvüdür. Onun "Sabah"la müqaviləsi 2021-ci ilin yayında başa çatır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.