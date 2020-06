Qazaxıstanın Səhiyyə naziri Elcan Birtanov koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir özü məlumat yayıb.



O, bildirib ki, hazırda xəstəxanadadır və vəziyyəti normaldır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.