Hadisə İndoneziyada meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, balıq tutan 45 yaşlı Fatimə adlı qadın timsah hücumuna məruz qalıb. O, çevrədəki insanlar tərəfindən timsahın qarnından çıxarılıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

Mənbə: Haber7

