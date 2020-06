Rusiyanın paytaxtı Moskvada soyğuçular bankomat yarıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, təhlükəsizlik kameraları tərəfindən qeydə alınan bu hadisə zamanı üzündə maska olan soyğunçulardan biri bankomatı sındırmağa cəhd edir. Digər soyğunçu isə pulların saxlandığı dəmir qutunu bankomatdan ayırmağa çalışır.

Amma görüntülərdən aydın olur ki,onun bu cəhdi uğursuz olur. Artıq soyğunçluq edən hər iki şəxs polis tərəfindən saxlanılıb. Onlara qarşı oğurluq maddəsi üzrə cinayət işi açılıb.

Mənbə: RENTV

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.