Türkiyə Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovun telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

Onlar həmçinin, Suriya və Liviyadakı vəziyyəti də müzakirə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.