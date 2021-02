Koronavirusun dünyada yayılma sürəti yavaşlayıb - ÜST

Dünyada gündəlik qeydə alınan koronavirusa yhadisələrinin sayında azalma müşahidə olunur, lakin sayıq qalmaq və pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirlərinə riayət etməyə davam etmək vacibdir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə brifinq zamanı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) eksperti Mariya van Kerkxove deyib.

Ekspert bildirib: "Həqiqətən gündəlik aşkarlanan yoluxma hallarının sayında azalma müşahidə edirik. Bu, bir sıra amillərlə bağlıdır, lakin ilk növbədə ölkələrin yeni halların qarşısını almaq üçün həyata keçirdiyi tədbirlər sayəsindədir".

