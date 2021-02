Əsrin ən məhsuldar müdafiəçiləri - SİYAHI

XXI əsrin ən məhsuldar müdafiəçiləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (İFFHS) tərtib etdiyi cədvəldə 2001-20-ci illərdə 50 və daha çox qol vuranlar yer alıb.

Siyahıya ispaniyalı Serxio Ramos başçılıq edir. O, yığma və klubda 126 qola sevinib.

Ümumilikdə isə siyahıya 51 müdafiəçi daxil edilib. Azərbaycan futbolçularından heç biri siyahıya düşməyib.

1. Serxio Ramos (İspaniya) - 126

2. Markus Tulio Tanakia (Yaponiya) - 104

3. Abderrahmane Haçud (Əlcəzair) - 88

4. Keylor Soto (Yaponiya) - 86

5. Markus Yurgenson (Estoniya) - 85

6. Dario Srna (Xorvatiya) - 79

7. Yozef Çipolina (Cəbəllütariq) - 78

8. Roland Yuhaş (Macarıstan) - 74

9. Branislav İvanoviç (Serbiya) - 73

10. Con Terri (İngiltərə) – 73

11. Naldo (Braziliya) – 73

12. Kolin Koates (Şimali İrlandiya) - 73

13. Juninyo (Braziliya) – 73

14. Dani Alves (Braziliya) – 72

15. Mohammed Meftah (Əlcəzair) - 70

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.