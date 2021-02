FİFA milli komandaların 2021-ci il üçün ilk reytinq cədvəlini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan millisi sonuncu reytinqli müqayisədə 1 pillə irəliləyib.Komanda 1180 xalla 108-ci sırada qərarlaşıb.



Yığmamızın dünya çempionatının seçmə mərhələsindəki rəqiblərindən Portuqaliya 5-ci (1662), Serbiya 30-cu (1492), İrlandiya 42-ci (1456),Lüksemburq isə 98-ci pillədə (1235) qalıb.



Qeyd edək ki, siyahıya Belçika (1780) başçılıq edir. Fransa (1755) 2-ci, Braziliya (1743) 3-cüdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.