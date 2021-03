Yeni Zenlandiyada 7 günlük karantin elan edildi.

Metbuat.az xəbər verir ki,buna səbəb Okelnd şəhərində bir nəfərdə COVİD-19 virusunun aşkarlanmasıdır.

Şəhərə daxil olmaq istəyənlər saatlarla yoxlamadan keçməli olur. 2 milyon sakini olan Okelnd şəhərində yoluxma faktına görə bütün ictimai yerlər qapadılıb, uşaqlar distant təhsil alır.

Xatırladaq ki, 5 milyon əhalisi olan Yeni Zenlandiyada bu vaxta qədər 2 372 insan COVİD-19 virusuna tutulub, onlardan 26 nəfər vəfar edib.

