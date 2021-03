Rusiyada rezonans doğuran hadisə baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, brokonyerlər boğaz (hamilə) maralı boğaraq öldürüblər. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.(modern.az)

https://ok.ru/video/2081658767971



