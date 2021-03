“Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilmiş 6 rayonda günəş və külək elektrik stansiyalarının tikintisi üçün potensialı müvafiq olaraq 7 214 MVt və 2 120 MVt qiymətləndirilən ərazilər müəyyən olunub”.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il üzrə hesabatında bildirilir.

"Bu istiqamətdə sistemli tədbirlər davam etdirilir", - sənəddə qeyd olunub.

