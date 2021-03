Martın 15-də Azərbaycan Respublikasında 10 min 518 nəfər yeni koronavirus (COVID-19) infeksiyasına qarşı vaksinasiya olunub.

Metbuat.az koronavirusinfo.az saytına istinadla xəbər verir ki, hazırkı dövrədək ölkəmizdə 458 min 958 nəfər COVID-19 əleyhinə peyvəndlənmə prosesində iştirak edib.



Vaksinasiya respublikamızın bütün rayonlarında uğurla davam edir.

