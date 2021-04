Bağçalarda çalışan işçi heyəti qısa müddət ərzində peyvənd olunacaq.

Bakı Şəhər Məktəbəqədər Təhsil Müəssisələri və Uşaq Evləri İdarəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Bakı şəhərindəki dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti davam edir. Bağçalarda çalışan işçi heyətin qısa müddət ərzində tam tərkibdə peyvənd olunması ilə bağlı tapşırıq verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.