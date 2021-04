Sabahdan Azərbaycanda jurnalistlərin COVID-19 əleyhinə vaksinasiyasına başlanılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov məlumat yayıb.

Ə. Amaşov qeyd edib ki, jurnalistlərin vaksinasiya üçün redaksiyalardan Mətbuat Şurasına müraciət olunub və siyahı verilib:

"Verilən siyahılara əsasən, jurnalistlər mərhələli şəkildə peyvənd olunacaq. Sabah 50-dən çox jurnalistin peyvənd olunması

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.