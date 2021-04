“Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndindəki su elektrik stansiyaları (SES) hazırdır, işə salmışıq, test gedir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Bakının Suraxanı rayonunda yenidən qurulan 220/110/10 kilovoltluq “Hövsan” yarımstansiyasının açılışında “Azərenerji” ASC-nin prezidenti Baba Rzayev Prezident İlham Əliyevə məruzəsində bildirib.

“Suqovuşan 1”i və “Suqovuşan 2”ni bir həftəyə Sizin ali diqqətinizə təqdim edəcəyəm” - deyə o, qeyd edib.

