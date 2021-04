Ermənistan-İran SƏRHƏDİ BAĞLANDI

Ermənistanla İran arasında fəaliyyət göstərən Meğri gömrüyü bağlanıb.

Metbuat.az Unikal.org-a isitnadən xəbər verir ki, gömrük bağlandığı üçün Ermənistan-İran gömrük nəzarət-keçid buraxılış məntəqəsinin ətrafına xeyli yük avtomobili toplaşıb.

Məlumata görə, nəzarət keçid məntəqəsi Ermənistan dövlət gəlirlər komitəsi sədrinin müavini Şuşanik Nersisyanın (KİV-də “Nakolka Şuşo” ləğəbi ilə tanınır) əmri ilə bağlanıb.

Göstərişin verilməsinin səbəbi məlum deyil. Komitə də hadisə ilə bağlı rəsmi açıqlama yaymayıb.

