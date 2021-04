Norveçdə Ermənistana qarşı kampaniya başlayıb - FOTOLAR

Norveçdə fəaliyyət göstərən “CAN” təşkilatının təşəbbüsü ilə 24 aprel – 8 may tarixləri ərzində “Utrop” qəzetində Ermənistanın ərazilərimizdə yerləşdirdiyi minalar barədə məlumat kampaniyası aparılacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, “CAN”ın sədri Şervin Nəcəfpur bildirib ki, kampaniyanın banneri vasitəsilə norveçli oxucular diaspor təşkilatının saytına (https://cannorway.com/humanitaer-minerydding/) keçid etməklə Ermənistanın ərazilərimizdə yerləşdirdiyi minaların xəritələrini verməkdən imtinası barədə məlumatları Norveç dilində əldə edə biləcəklər. Layihənin əsas məqsədi Qarabağ həqiqətlərinə, 44 günlük müharibə zamanı baş verənlərə və Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı törətdiyi hərbi cinayətlərə diqqəti cəlb etməkdir.

Qeyd edək ki, “CAN”ın rəsmi saytında Azərbaycandakı ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesinə dəstək olması məqsədilə Norveç hökumətinə çağırış edilib.

