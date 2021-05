Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi Akar və Baş Qərargah rəisi Yaşar Gülər gözlənilmədən Liviyaya səfər ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Açıqlamada nümayəndə heyətinin Tripolidə görüşlər keçirəcəyi bildirilib. Detallar barədə məlumat verilmir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

