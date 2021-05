Ermənistan prezidentinə cinayət işi açıldı

Ermənistanın Baş prokurorluğu prezident Armen Sarkisyanın ikili vətəndaşlıq faktının gizlədilməsi ilə əlaqədar cinayət işi açıb.

Metbuat.az Azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Vəkillər Palatasının rəhbəri Ara Zöhrabyan “Facebook” hesabında yazıb.



Martın 30-da 53 vəkil Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın ikili vətəndaşlığının gizlədilməsi ilə əlaqədar faktlar təqdim edib. Xüsusi İstintaq Xidməti cinayət işi açmaqdan imtina edib, vəkillər bu qərardan apellyasiya şikayəti veriblər.



Şikayət əsasında Baş prokurorluq Cinayət Məcəlləsinin 325-ci maddəsinin 1-ci hissəsi (sənədlərin saxtalaşdırılması, onların reallaşdırılması və ya istifadəsi) səbəbindən qərarı ləğv edib və cinayət işi başladılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.