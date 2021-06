Makron Türkiyəyə səsləndi - Hərbçilərinizi bölgədən çıxarın

Fransa prezidenti Emmanuel Makron növbəti dəfə Türkiyə əleyhinə ifadələr səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o Parisda Liviyanın Baş naziri Əbdülhəmid Dibeybe ilə görüş zamanı Tripoli adminstrasiyasının azad fəaliyyət göstərməsinin vacibliyini bildirib. Makron deyib ki, liviyalılar xarici müdaxilənin dayanmasını tələb edir.

“Rusiyalı və türk muzdlular Liviyanı tərk etməlidir” - deyən Makron, Liviyada sabitliyin bərpa olunması üçün dəstək verməyə hazır olduğunu qeyd edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

