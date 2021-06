Tripolidə Liviyanın Xarici İşlər Nazirliyinin binası hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, atışmadan sonra bir qrup silahlı binaya daxil olub. Məlumata görə, hücumu “Tripoli İnqilabçıları”dəstəsi təşkil edib. Tələfat barədə məlumat yoxdur.

Silahlılar binanı ələ keçirəndən bir müddət sonra ərazini tərk ediblər. Hücum region ölkələri tərəfindən pislənib.

