Liviyanın prezident adminstrasiyasına məxsus təyyarə 7 ildən sonra Tripoliyə eniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Birlik hökumətinin prezidenti Əbdülhəmid Dibeybe açıqlama verib. Məlumata görə, Fransa, “Airbus A340” laynerinə texniki və maddi məsələlərə görə həbs qoymuşdu.

Qeyd edək ki, Liviyaya məxsus daha 12 təyyarəyə həbs qoyulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.